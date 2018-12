Prognoza meteo pentru 13 decembrie

00:00

Majoritatea membrilor Partidului Conservator îşi menţin încrederea în premierul Marii Britanii, Theresa May, arată rezultatele votului desfăşurat miercuri seară. Potrivit rezultatelor oficiale, Theresa May a obţinut 200 de voturi pentru şi 117 împotrivă, astfel că rămîne lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) şi prim-ministru al Marii Britanii, informează cotidianul The Guardian şi postu