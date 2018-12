Tamara Andruşcă a fost numită în funcţia de director general CNAM

17:20

Republica Moldova este o destinaţie atractivă pentru afaceri IT, iar pe viitor autorităţile îşi propun construirea în parteneriat public-privat a unui proiect de infrastructură fizică pentru un Parc IT pe o suprafaţă de 50 de mii de metri pătraţi. Declaraţia a fost făcută de ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici, la Forumul „Discover Moldova’s IT opportunities” desfăşurat, la Bucureşti, România, relatează Radio Moldova Actualităţi.