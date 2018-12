Andrei Năstase, obligat să achite 1 Leu lui Ion Ceban

11:20

Un bărbat din raionul Hânceşti a fost condamnat la 20 de ani de detenţie pentru viol şi acţiuni violente cu caracter sexual, săvârşite asupra fiicei sale minore. Procuratura Generală a precizat că, potrivit probelor, totul s-a întâmplat în toamna anului 2015, când bărbatul, în repetate rânduri şi-a abuzat sexual fiica, în vârstă de 13 ani. […]