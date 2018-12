Lampa Fermecată, 12 decembrie

11:40

Pentru cei mai mulţi dintre noi, sărbătorile de iarnă se asociază oarecum cu sintagma "Acasă de Crăciun". Acolo le este locul şi acolo am vrea să-l vedem pe fiecare copil din ţara asta. Mai mult decât oricine visează la acest lucru Maxim Lomachin. Are zece ani de viaţă, iar ultimii 5 i-a petrecut în Centru de Plasament. Ca să fie în ton cu prietenii săi, mai crede şi el în Moş Crăciun, deşi dorinţa pe care o are, nu crede că ar încăpea în sacul moşului cel bun. Vă invit să-i aflaţi povestea care pe mine m-a tulburat profund, şi o dată în plus vă invit să vă şi inspiraţi de la el.