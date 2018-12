Unionistul Vlad Bilețchi a fost AMENDAT pentru incidentele de la Marșul Centenar de pe 1 septembrie

13:40

Lucrurile bune şi de calitate sunt realizate de oameni cu sufelt mare şi plini de iniţiative. Au demonstrat-o încă o dată moldovenii care s-au adunat în oraşul Northampton, Marea Britanie, la cea de-a doua ediţie a evenimentului “Come and receive while you give – Vino şi primeşte atunci când dăruieşti”. Întâlnirea a fost organizată de voluntarii […]