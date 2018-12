Curioasa carieră politică a lui Artur Reșetnicov: De la aprigul șef comunist al SIS de 7 aprilie 2009, la pro-europeanul democrat judecător la Curtea Constituțională

12:40

Euro NCAP anunță astăzi câștigătorii distincţiei anuale „Best in Class” şi doar trei dintre vehiculele testate în 2018 au obținut premiul râvnit. Anul trecut, acest premiu s-a dat în şapte categorii, însă a fost şi un an aglomerat, cu aproximativ 70 de maşini implicate în teste.În acest an însă, pe mâinile Euro NCAP au ajuns doar 23 de automobile.