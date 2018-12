VIDEO | Vin alegerile. E bine să fiți informați

11:45

Apeducte, canalizare, rețea de internet prin fibră optică sau televiziune digitală. Nu știu de ce, dar nu cred că acestea-s primele dorințe pe lista unui om fericit de la sat, căci, de-a lungul timpului, oamenii au demonstrat că se mulțumesc cu ceea ce au și se adaptează la orice condiție.Sunt sigură că, dacă azi aș merge printr-un sat și aș întreba oamenii ce le trebuie ca să fie fericiți, altele ar fi necesitățile lor. Majoritatea vor spune că-și doresc sănătate și o bucată de pâine pe masă. Și o viață mai bună pentru copiii lor.Niciodată nu am înțeles de ce oamenii își doresc o viață bună pentru copiii lor și nu pentru ei. Oare doar copiii lor trebuie s-o ducă bine sau poate avem și noi dreptul să ducem o viață frumoasă?Ce-și mai doresc sătenii? Probabil, un nene care are o mașină mai veche decât el va zice că vrea drumuri bune, iar alții vor mai spune că vor să-și aibă copii acasă, nu peste hotare, o pensie mai bună.Eu cred, însă, și sunt convinsă că oamenii au nevoie de curaj. Curaj și voință de a înțelege că ei sunt o putere. Or, anume ei, la ora actuală, sunt responsabili, în mare parte, de ceea ce li se întâmplă.Oamenii au nevoie de puterea de a înțelege că au dreptul să trăiască o viață mai bună, dar pentru aceasta ne e nevoie să se mulțumească doar cu niște magazine sociale.Avem nevoie de cetățeni activi, responsabili pentru soarta lor, care să nu aștepte ca în prag de sărbători sau mai aproape de campania electorală să li se dea câte un sac de cartofi sau alte chestii.Ei ar trebui să voteze pentru o guvernare care să le asigure o viață mai bună, astfel ca să-și poată cumpăra singuri cartofii de care au nevoie, nu să le aducă cineva un sac și să le închidă gura.Astăzi viața de la sat e mult mai grea decât ne imaginăm.Nu mă refer doar la situația financiară, chiar dacă și aceasta e o problemă mare. Mă refer la percepția omului față de el însuși ca cetățean. Astăzi, majoritatea oamenilor de la sat sunt mai puțin informați și ajung să fie manipulați cu uțurință, devenind jertfe ale guvernării sau ale unor politicieni.Iată așa apare câte un Șor, care promite că vor reveni colhozurile, că oamenii vor ieși din sărăcie. Și ei cred.Nu mai trăiți cu nostalgia trecutului. Și nu mai repetați întruna că înainte a fost mai bine. Să nu ne îmbătăm cu apă chioară. Nu mai susțineți persoane ce au avut tupeul să ne fure. Nu sperați că vor reapărea colhozurile.Prin aceste promisiuni deșarte politicienii vor doar să atingă strunele celor care trăiesc, cum am mai spus, cu nostalgia trecutului.La ora actuală, oamenii din sate au dat mâinile în jos. Nu mai cred în nimeni, dar, din păcate, continuă să se lase manipulațiși cumpărați pentru un kilogram de hrișcă și ”tușonkă”.Eu vreau să avem o viață mai bună. Eu vreau ca satele noastre să devină mai curate, mai dezvoltate cu oameni plini de viață și muncitori. Pentru aceasta trebuie să analizăm, să chibzuim, și să facem o alegere corectă.Despre trecut povestiți nepoților, dar nu mai trăiți în el.