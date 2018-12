(INTERVIU) Vera Nastasiu: Femeia care a făcut o afacere din dragostea pentru cuvinte

09:10

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, afirmă cu încredere că Republica Moldova este o destinație atractivă pentru afaceri IT. Declarația a fost făcută la Forumul „Discover Moldova’s IT opportunities”, desfășurat la București, România, transmite CURENTUL. Chiril Gaburici a menționat că, prin eforturile Guvernului și ale sectorului asociativ în domeniul IT, susținute de expertiza și resursele […]