Importanța gimnasticii medicale pentru dezvoltarea corectă a copilului

16:40

Recent am văzut apelul unui om bun pe Facebook care își ruga prietenii să doneze hăinuțe și jucării pentru doi copilași de 2 și 4 ani care sunt crescuți doar de mamă. Am aflat un pic din istoria femeii, a cărei identitate nu o comunicăm, dar mai jos vă oferim informații utile pentru cei care doresc să doneze ceva familiei. Deoarece nu cere ea direct ajutoare, am decis să nu o expunem public ca să nu o facem să se simtă mizerabil din cauza situației în care s-a pomenit. Am aflat că deși mămica ar...