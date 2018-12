Образ Штефана чел Маре ожил на экране

13:20

• Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, și-a anunțat plecarea din formațiune. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă. Acesta și-a justificat plecarea prin faptul că ar exista un refuz al PL-ului de a participa alături de blocul „ACUM” în alegeri. „Partidul Liberal a decis să meargă într-o direcție, iar eu – în alta. Am decis că nu pot fi părtaș la despărțirea forțelor de opoziție. Am decis să mă retrag din PL, cu regret, dar cu mintea trează că nu am greșit cu n...