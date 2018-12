Două decenii după gratii pentru un bărbat care și-a violat fiica minoră timp de două luni

11:00

„Datorită măsurilor întreprinse de Guvern, după ritmul de creștere, industria IT a depășit toate celelalte sectoare economice. Doar în ultimii 3 ani, cifra de afaceri în domeniul IT a crescut de la 110 mln de euro până la 200 mln de euro, iar exportul IT la rândul său a crescut de la 59 mln de dolari până la 99 mln de dolari”, a precizat Chiril Gaburici.În discursul său, ministrul Chiril Gaburici a menționat despre succesul primului parc IT, care în cele 11 luni de activitate, „Moldova IT Park” a depășit cifra de 300 de rezidenți, înregistrând o cerere continuă și interes sporit nu doar pe plan național, dar și din partea investitorilor străini, fiecare a treia companie rezidentă este cu capital străin, iar fiecare a patra este o companie nou creată în acest an.