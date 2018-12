Zeci de organizații de caritate britanice au proiecte de lungă durată în țara noastră

14:45

Lungmetrajul "The Favourite", distribuit de Fox Searchlight Pictures, a fost nominalizat la toate categoriile majore, inclusiv "cel mai bun film" şi "cea mai bună distribuţie". Protagonista peliculei, Olivia Colman, a fost nominalizată la categoriile "cea mai bună actriţă" şi "cea mai bună actriţă într-o comedie", Emma Stone şi Rachel Weisz la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar", iar Yorgos Lanthimos la categoriile "cel mai bun regizor" şi "cel mai bun montaj". Această producţie a fost selectată de American Film Institute pe lista celor mai bune 10 filme ale anului 2018 şi a primit săptămâna trecută cinci nominalizări la Globurile de Aur. Filmul prezintă manevrele de culise întreprinse de două verişoare care concurează pentru favorurile reginei Anne a Marii Britanii la începutul secolului al XVIII-lea. "Black Panther", produs de Disney, a primit 12 nominalizări, inclusiv la categoriile "cel mai bun film", "cea mai bună distribuţie" şi "cel mai bun actor în rol secundar" (Michael B. Jordan). Drama biografică "First Man", produsă de Universal Pictures, ocupă poziţia a treia în topul celor mai nominalizate producţii cinematografice şi va concura la 10 categorii de premii. În clasament urmează trei filme care au primit fiecare nouă nominalizări - musicalul fantasy "Mary Poppins Returns", drama romantică "A Star Is Born" şi comedia biografică "Vice". "Roma", noul film semiautobiografic al regizorului mexican Alfonso Cuaron, va concura la opt categorii, iar comedia "Green Book" a primit şapte nominalizări. La categoria "cel mai bun film" vor concura lungmetrajele "Black Panther", "BlacKkKlansman", "The Favourite", "First Man", "Green Book", "If Beale Street Could Talk", "Mary Poppins Returns","Roma", "A Star Is Born" şi "Vice". La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi Christian Bale ("Vice"), Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Willem Dafoe ("At Eternity's Gate"), Ryan Gosling ("First Man"), Ethan Hawke ("First Reformed"), Rami Malek ("Bohemian Rhapsody"), Viggo Mortensen ("Green Book"). Cea mai bună actriţă va fi aleasă dintre Yalitza Aparicio ("Roma"), Emily Blunt ("Mary Poppins Returns"), Glenn Close ("The Wife"), Toni Collette ("Hereditary"), Olivia Colman ("The Favourite"), Lady Gaga ("A Star Is Born"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?"). În domeniul televiziunii, "The Americans", "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" şi "Escape at Dannemora" conduc plutonul producţiilor care au primit cele mai multe nominalizări şi vor concura fiecare la cinci categorii. În acest clasament urmează două producţii cu câte patru nominalizări: "The Marvelous Mrs. Maisel" şi "Sharp Objects". Companiile HBO şi Netflix au primit fiecare 20 de nominalizări şi sunt urmate de FX (17 nominalizări), Amazon (12 nominalizări) şi NBC (11 nominalizări). Cea de-a 24-a ediţie a galei Critics' Choice Awards va avea loc pe 13 ianuarie şi va fi difuzată de CW Network. Aceste trofee sunt decernate în fiecare an de BFCA şi BTJA pentru a recompensa cele mai bune realizări din industria cinematografică şi de televiziune. BFCA este cea mai mare organizaţie a criticilor de film din Statele Unite şi Canada şi are peste 300 de membri. BTJA este o asociaţie a criticilor TV care scriu cu regularitate articole dedicate telespectatorilor, ascultătorilor de radio şi publicului online. Potrivit organizatorilor, premiile Critics' Choice reprezintă indicatorul cu cel mai mare grad de acurateţe în ceea ce priveşte predicţiile pentru nominalizările la premiile Oscar.