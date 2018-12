Linie directă cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon // LIVE

11:30

Valeriu Munteanu părăsește Partidul Liberal, al cărui membru a fost timp de 11 ani. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă în cadrul unei conferințe de presă. Munteanu a luat această decizie pe motiv că PL a refuzat să participe în alegerile din februarie alături de Blocul ACUM. "Am decis că nu pot fi părtaș la așa ceva. Este o greșeală pe care nu o pot gira. Am decis să mă retrag din PL, cu regret în suflet, dar cu mintea trează că nu am greșit nimic față de neamul românesc”.Valeriu Munteanu a adăugat că a sperat ca Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă să ia o decizie de a merge cu Blocul ACUM în alegerile parlamentare din februarie 2019. „Am susținut PL încă de la începutul participării noastre la alegeri alături de PLDM, PAS, PPDA. Am participat la șase întâlniri cu ei. Dialogul a fost pe alocuri complicat. Am vorbit despre faptul că să putem împărtăși ideea unirii, răspunsul lor a fost în mod cert - da. PL și PLDM trebuia să-și sincronizeze deciziile. Ieri a avut ultima ședință PAS-PPDA-PLDM. Am sperat până în ultima clipă că decizia politică a Partidului Liberal va fi cea bună. Președintele nostru a venit, însă, fără o decizie a PL, pretextând că se așteaptă reuniunea partidului din 16 decembrie pentru o decizie finală care nu știe care va fi. Din păcate este o decizie slabă. Mi-am dat seama că PL a decis să nu fie de partea istoriei. Pentru concludență, PL are o decizie a Consiliului Republican, unde citez: „Consiliul n-a discutat participarea PL pe listele ACUM, dar odată ce a hotărât ca partidul să participe în alegeri, înseamnă că nu pe lista ACUM, ci pe lista PL”. Este clar că Ghimpu nu dorește că partidul să meargă în opoziție cu ACUM”, a mai spus el. Munteanu a menționat că nu va adera la niciun partid politic până la alegeri și că este dispus să susțină blocul ACUM, format din PAS, PPDA, PLDM.Fostul președinte al PL, Mihai Ghimpu a reacționat imediat la declarațiile lui Valeriu Munteanu. Într-o postare pe Facebook, acesta îl numește mincinos și spune că formațiunea nu a discutat despre participarea la alegeri cu Blocul „ACUM”. „Valeriu totuși ești un mincinos, Dorin are dreptate. Repet încă odată, la Consiliu tu ai vorbit primul, iar eu ultimul. Și atunci spune mi te rog, cine a vrut să influențeze membrii Consiliului, eu sau tu. Și a doua întrebare, de ce crezi că Membrii Consiliului n-au ținut cont de ce ai apus tu, iar în final tu ai propus să nu participăm în alegerile din Februarie. Despre participarea pe lista ACUM NICI NU S A DISCUTAT, deaceea Peședintele Dorin Chirtoacă are dreptate în ceea ce a spus. Atăt pentru acest moment. Apropo, de poliție, poliția nu- i la Luchinschi”, a scris Ghimpu pe Facebook.