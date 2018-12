Democrații propun CEC să elaboreze un Cod de conduită pentru perioada electorală

19:01

Astăzi șefa cabinetului de la Londra Theresa May a întreprins un turneu fulger în capitale europene pentru a căuta să obțină sprijin pentru acordul de retragere a țării sale din Uniunea Europeană. La Berlin, doamna May s-a întâlnit cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Nu au fost făcute declarații publice după întrevedere, dar agenția germana de știri DPA relatează, citind surse nenumite, că doamna Merkel i-ar fi spus oaspetei sale că „nu vor mai exista renegocieri ale Brexitului”.La Haga, doamna May s-a întâlnit cu premierul Mark Rutte, care a scris într-un mesaj Twitter despre „un dialog folositor” despre ultimele evoluţii în legătură cu Brexitul.La Strasbourg, șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat parlamentului European că summitul Uniunii din 13 decembrie nu va deschide noi negocieri pe tema retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană. În opinia sa, „înțelegerea la care s-a ajuns este singura posibilă”.În cursul serii, doamna May urmează să îl întâlnească și pe Juncker.Ieri, premierul May a amânat un vot crucial în Parlamentul de la Londra pe tema Brexit-ului, iar liderul laburiștilor – din opoziţie – Jeremy Corbyn a acuzat guvernul doamnei May că „a pierdut controlul” asupra evenimentelor.