Moment stânjenitor pentru Theresa May înainte de întâlnirea cu Angela Merkel (VIDEO)

Premierul britanic Theresa May a avut parte de un moment stânjenitor, marți, chiar înainte să fie primită de cancelarul german Angela Merkel.Theresa May a rămas blocată în mașină, un Mercedes, fiindcă portiera nu se deschidea, timp de zece secunde, sub privirile Angelei Merkel. Citește mai departe...

