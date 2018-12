La ce cursuri ISF mai poti participa inainte de Craciun?

11:00

Marea majoritate a participantilor la Campania ATENT IN TRAFIC, derulata de UNSAR - Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, declara ca nivelul de pregatire asigurat de scoala de soferi este scazut, iar circa 99% dintre acestia spun ca introducerea notiunilor de condus defensiv in pregatirea viitorilor soferi ar fi un lucru necesar, in contextul in care nivelul asigurat in scolile de soferi nu este suficient (28%) sau chiar este considerat a fi unul redus (44%).