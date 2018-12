Fostul Procuror General Corneliu Gurin, desemnat judecător la Curtea Constituțională

10:10

Un preot din regiunea Tver a publicat pe contul său de Instagram fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, au sesizat internauții ruși. În fotografiile de pe Instagram, un bărbat în haine preoțești pozează în pantofi Gucci (în valoare de 595 de euro) și cu o geantă Louis Vuitton (84.500 ruble), scrie Meduza.io.