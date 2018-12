Parlamentar de la Bucureşti: Republica Moldova nu poate supravieţui fără România

15:40

De Ziua Naţională a României şi cu ocazia Centenarului Marii Uniri, elevii şi profesorii Liceului Teoretic român-francez „Gheorghe Asachi” din Chişinău au afişat un banner cu un mesaj emoţionant. La un etaj al liceului a fost întins un banner cu harta reunificată a României şi Republicii Moldova şi cu următorul mesaj: „Istoria ne obligă”. [&hellip The post Liceul „Gheorghe Asachi” din Chişinău, banner de Centenar: „Istoria ne obligă” appeared first on InfoPrut.