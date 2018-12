La Ungheni va fi ridicat monumentul lui Ștefan cel Mare, iar la Strășeni un monument în memoria victimelor deportărilor staliniste

10:20

Numărul moldovenilor încadraţi în câmpul muncii este în creştere. Peste 1 milion 370 de mii de persoane sunt angajate, arată statisticile, iar cifra e cu 9 la sută mai mare faţă de trimestrul III al anului 2017. Cei mai mulţi, […] The post /VIDEO/ Studiu: Numărul moldovenilor încadraţi în câmpul muncii, în creștere cu 9 la sută appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.