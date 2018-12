Adela Popescu a născut! Primele imagini cu vedeta

Actrița și cântăreața din România, Adela Popescu, a născut pe 9 decembrie un băiețel perfect sănătos, care a primit nota 10 din partea medicilor. Bebelușul cântărește 3.430 kg și are o înălțime de 51 cm. La puțin timp după naștere, Adela Popescu a publicat câteva imagini și un mesaj emoționant. „Gataaaaaa! Uraaaa! Iată chipul meu obosit, imediat ce am ieșit din sală, după cinci ore grele de travaliu. O fotografie mai bună nu am, dar sper că simțiți și voi fericirea nemăsurată pe care o simt eu c...

