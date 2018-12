Curs valutar: 11.12.2018

17:00

„Povestea cu un nou partid pe scena politică, cu oameni integri și incoruptibili, este un fake. De facto, PAS continuă ceea ce a făcut PLDM când era la guvernare, iar Maia Sandu continuă politica începută de Vlad Filat. Doar că într-o altă formă, exact așa cum TV7 a devenit TV8… Și ne-ar părea bine să fie vorba despre scopuri nobile, despre integrare europeană, despre chestii din astea frumoase, dar realitatea tristă ne arată că în spatele acestor discursuri politice se află interese meschine”, consider autorul citat.La fel de multe păcate are şi cealaltă parte a binomului, PPDA, condus de Andrei Năstase. „Iar cât privește cealată parte a binmului, Platforma DA, să nu ziceți că acest partid chiar este condus de Andrei Năstase, și că în spatele lor nu stă nașul său, Victor Țopa.