Ion Chicu a fost numit în funcția de ministru al Finanțelor

05:10

„Afirm cu încredere că Moldova este o destinație atractivă pentru afaceri IT. Prin eforturile Guvernului și ale sectorului asociativ în domeniul IT, am reușit să creăm un ecosistem favorabil lansării și creșterii afacerilor IT și inovării digitale. Vom construi în parteneriat public-privat peste 50.000 m2 – un proiect de infrastructură fizică pentru un Parc IT”. […]