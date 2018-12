Astăzi în Moldova și în lume

11:40

Curtea Europeană de Justiție a spus astăzi că guvernul Marii Britanii are dreptul să-și schimbe decizia de a părăsi Uniunea Europeană fără a consulta celelalte țări membre. Decizia instanței a însuflețit oponenții Brexit-ului care cer un nou referendum britanic pentru a preveni divorțul așteptat pe 29 martie 2019.„Regatul Unit este liber să revoce unilateral notificarea asupra intențiilor sale de a se retrage din Uniunea Europeană”, se spune în decizia Curții Europene de Justiție. Ea survine cu numai o zi înainte ca Parlamentul de la Londra să se pronunțe, marți seara, asupra acordului cu privire la Brexit încheiat de premierul Theresa May cu Uniunea Europeană. Acest acord este criticat atât de cei mai fervenți susținători ai Brexitului, care se tem de o amarare permanentă a Regatului Unit la UE, cât și de eurofili, care speră încă să poată face pasul înapoi.„Decizia de astăzi transmite parlamentarilor britanici înainte de votul de mâine mesajul foarte clar că există o cale de ieșire din această încurcătură”, a spus citat de Reuters europarlamentar naționalist scoțian Alyn Smith, unul dintre cei care au cerut Curții de la Luxembourg să clarifice dacă Marea Britanie poate face pasul înapoi, după ce a invocat cu aproape doi ani în urmă articolul 50 al tratatului Uniunii Europene, declanșând procedura ieșirii.Duminică, Theresa May i-a avertizat pe parlamentarii de la Londra în că respingerea acordului negociat de ea cu UE ar aduce „mari incertitudini pentru țară și un risc foarte real al anulării Brexitului sau al ieșirii din UE fără vreun acord”. Astăzi, ministrul Mediului din guvernul său, Michael Gove, un susținător al Brexitului, a spus că decizia Curții Europene de Justiție nu schimbă decizia de ieșire a Marii Britanii din UE.