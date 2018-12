O cunoscută artistă este învinuită că ar fi fraudat fiscul cu 14,5 milioane de euro

20:00

Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S. “RED UNION FENOSA” S.A. anunţă că marți 11 decembrie 2018, vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: Chişinău, sectorul Centru: str. I. Soroceanu 73/3, C. Vîrnav 4 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00, pentrulucrări de modernizare a echipamentelor electrice An