Andrian Candu a deținut interimatul funcției de președinte al țării pentru semnarea a cinci legi

Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, Moldova.org a discutat cu mai mulți travel bloggeri din Moldova și i-a întrebat despre destinațiile turistice, bune de vizitat în această iarnă. Viorica Ataman, Travelblog.md recomandă: Slovacia, țara care te va surprinde prin diversitatea sa. Descoperiri interesante care te așteaptă în aproape fiecare oraș și sat, situri istorice, castele unice, peșteri, […]