VESTE BUNĂ: ANSA anunță că au fost eradicate toate focarele de pestă porcină

10:40

O delegaţie a Republicii Moldova va prezenta luni, 10 decembrie, la București, ‘Moldova IT Park’, un parc tehnologic virtual despre care autorităţile moldovene spun că este unic in lume. Republica Moldova, la iniţiativa Ministerului Economiei şi Infrastructurii, cu sprijinul proiectului pentru competitivitate USAID, a lansat ‘Moldova IT Park’. Acest parc tehnologic virtual, este o platformă online la care […]