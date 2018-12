Copa Libertadores: Argentina, ţara cu cele mai multe victorii în competiţie

11:10

Experţii de la Ostereo au analizat fiecare cântec de Crăciun care s-a aflat în ultimii 50 de ani pe primul loc în topuri, iar versiunea "Always On My Mind", piesă a lui Elvis Presley, cântată de Pet Shop Boys este cea mai apropiată de formula perfectă, scrie digi24.ro.