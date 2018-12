Curtea Europeană de Justiţie a decretat că Marea Britanie poate anula Brexitul fără consimţământul celorlalte state membre UE

18:45

Ziua Internațională Anticorupție este marcată în fiecare an pe 9 decembrie. Aceasta are ca obiectiv promovarea principiilor etice, integritatea, transparența și responsabilitatea asupra propriilor acțiuni în afacerile publice, cât și în cele private. În acest context, Indicele Percepției Corupției pentru anul 2017 (IPC 2017), lansat de Transparency International la începutul acestui an, arată că Moldova a înregistrat în anul 2017 un scor al Indicelui Percepției Corupției de 31 puncte, plasându-se pe locul 122 din 180 de țări incluse în clasament.