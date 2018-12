În Republica Moldova începe perioada electorală

12:10

Canalul HBO a publicat teaser-ul celui de-al optulea și ultimul sezon al serialului „Urzeala Tronurilor". În spot se arată cum gheața și focul se mișcă unul spre altul pe harta Vesterosului (unul dintre continentele cunoscute ale lumii serialului) și se încleaștă într-o bătălie în centru. Harta pe care se desfășoară simbolic bătălia se află în castelul […]