Curs valutar: 10.12.2018

“Un mare “patriot” al zilelor de azi pe nume Andrei, mai ieri punea cuțitul la gât unor oameni, pentru a le lua acțiunile din bănci, astfel căpătuindu-se și el cu niște acțiuni în Victoriabank, puse pe numele unui membru al familiei; cu toate astea, nu se sinchisește deloc să învinuiască nefondat PL-ul și pe mine de toate relele”, scrie Mihai Ghimpu, într-o postare pe Facebook.În opinia lui Ghimpu, Andrei Năstase are legături strânse cu personaje implicate în Miliardomatul moldovenesc.“Unii din prietenii lui Andrei au furat miliardul, iar alții au contribuit prin votul lor la acest furt, iar Andușa fără nici un pic de rușine dă vina pe mine, făcându-se a uita că eu am fost primul care am început a atenționa organele de drept și societatea, inclusiv și pe el, încă din 2011”, mai scrie fruntaşul liberal.