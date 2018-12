Astăzi în Moldova și în lume

15:50

Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe parlamentarii de la Londra în legătură cu riscurile eventualei respingeri la votul parlamentar de săptămâna viitoare a acordului cu UE privind Brexit-ul. Într-un interviu citat de Reuters, May a spus că respingerea acordului ar aduce „mari incertitudini pentru țară și un risc foarte real al anulării Brexitului sau al ieșirii din UE fără vreun acord”. Votul din parlamentul de la Londra ar urma să aibă loc marți. Marea Britanie intenționează să iasă din UE la sfârșitul lunii martie, anul viitor, dând curs rezultatului unui referendum. Mulți parlamentari britanici, atât pro-Brexit cât și pro-UE, sunt însă nemulțumiți de acordul negociat cu Bruxelles-ul de guvernul Theresei May, care nu are majoritatea în Camera Comunelor.