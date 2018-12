Care sînt cele mai dăunătoare produse pentru o inimă sănătoasă

15:30

Producătorii de nuci vor să se asocieze şi să planteze mai multe soiuri de calitate. Asta le va permite să facă faţă mai uşor provocărilor, să fie competitivi pe piaţa externă, precum şi să depăşească greutăţile cauzate de vreme. Planurile au fost discutate în cadrul forumului anual care a reunit peste o sută de agricultori."De exemplu eu o să am zece tone, dar în asociere o să am o sută de to