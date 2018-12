Un nefericit accident auto ar putea schimba în FERICIRE viața a doi copii din orașul Ialoveni

https://www.caritate.md/donations/din-inima-pentru-familia-filimoncov?fbclid=IwAR3GVMcK7WAyzvP_uD0MQwubsEev2t6y8w-xcT_QmBKkP89JSC4y0u2vi1Q Cred ca este prima data cand m-am blocat asa in fata unui copil…, nu mai aveam ce comenta asa sa gandesti la 10 anisori..Ascultati si priviti video️este vorba despre cei 2 fratiori din Ialoveni, as mai scri ceva, dar mi-au inghetat mainile la ei “ in casa”. Revin mai tarziu cu poze de […] Articolul Un nefericit accident auto ar putea schimba în FERICIRE viața a doi copii din orașul Ialoveni apare prima dată în IALOVNEWS.MD.

