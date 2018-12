Horoscopul banilor 2019. O zodie pune mâna pe o sumă mare de bani. Va trăi în lux!

16:40

Nicolae Botgros, dirijorul Orchestrei Naţionale de muzică populară „Lăutarii", a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Științe a Moldovei, pentru contribuția substanțială la dezvoltarea artei muzicale și recunoaşterea valorilor țării. Performanţa celui mai iubit și apreciat lăutar al neamului este de necontestat. Maestrul Nicolae Botgros este cel mai bun ambasador al ţării […]