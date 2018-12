Din Carpați - la Târgul de Crăciun din Chișinău. Pavel Filip: Bradul, donat de Guvernul de la București, este încă un simbol care arată legătura strânsă dintre Republica Moldova de România

17:00

Târgul de Crăciun, care reunește cetățenii noștri acasă, devine o tradiție. În perioada 15 decembrie 2018 – 15 ianuarie 2019, acesta va fi organizat la inițiativa premierului Pavel Filip, pentru al doilea an consecutiv. „Acest Târg de Crăciun ne aduce puțin din Europa, aici, la noi acasă, pentru că și anul acesta Chișinăul va demonstra că de rând cu orașele europene organizează această sărbătoare frumoasă. Îmi doresc ca oamenii din țară să aibă timp să se bucure de acest Târg. Am trecut cu toții peste mai multe probleme, dar vine timpul când trebuie să ne oprim din alergat și alături de cei dragi sa ne bucurăm de momente frumoase și să privim spre anul care vine cu mult optimism și cu multă speranță”, a spus Pavel Filip. Premierul a menționat că bradul, ca și anul trecut, va veni de peste Prut, fiind un cadou simbolic, în contextul marcării Centenarului Marii Uniri. În același timp, cea de-a doua ediție pregătește mai multe surprize: în premieră, va fi instalată o roată panoramică de 20 de metri, de la înălțimea căreia va putea fi văzut întregul Târg. De asemenea, va funcționa cel mai mare patinoar din țară și un carusel venețian. La căsuțele din lemn, vizitatorii vor putea procura produse handmade, bucate tradiționale și vin fiert cu aromă de scorţişoară. Și în acest an, cu suportul Guvernului, Târgul de Crăciun va fi vizitat de peste 5 mii de copii cu nevoi speciale, din centre de plasament, din familii social-vulnerabile, dar și din regiunea transnistreană. Aceștia se vor bucura gratuit de carusel, patinoar și de roata panoramică. Totodată, toți copiii care vor intra în căsuța lui Moș Crăciun vor primi daruri dulci. O altă noutate a Târgului este colindul „Acasă de Crăciun”, scris de trupa Brio Sonoris, care va fi imnul evenimentului din acest an. „Sper din suflet că pe lângă programele guvernamentale, care au fost lansate anul acesta, și Târgul de Crăciun să fie un motiv în plus pentru cetățenii noștri de peste hotare să revină acasă, chiar dacă pe un timp scurt, pentru că și anul acesta, așa cum ne-am propus, vom sărbători Acasă de Crăciun”, a conchis Pavel Filip. Târgul se va desfășura pe strada 31 August, în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și A. Pușkin. Anul trecut, pentru prima dată, Chișinăul s-a aliniat marilor orașe europene care organizează de sărbători târguri. Târgul de Crăciun a înregistrat peste 1 milion de vizite (intrări), iar 5369 de copii defavorizați social au vizitat Târgul cu sprijinul guvernului.