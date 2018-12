(video) Urmărește live ceremonia de întâmpinare a Pomului de Crăciun, care va fi instalat pe strada 31 august 1989

13:45

Vitalie Maciunschi, membrul formației Brio Sonoris, care face parte din echipa lui Smiley, a părăsit show-ul Vocea României. Acesta nu a fost susținut suficient în semifinala concursului. El a interpretat piesa Who wants to live forever. Articolul (video) Moldoveanul Vitalie Maciunschi a părăsit show-ul Vocea României. Între timp, a reușit să cânte la ziua președintelui Guineei Ecuatoriale apare prima dată în #diez.