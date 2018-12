Istoria din spatele „imaginilor revoltătoare cu un bătrân ignorat de personalul de la Urgență”

12:01

Un procuror din procuratura raionului Glodeni este trimis în judecată pentru abuz de serviciu și fals în acte publice. Aceasta după ce în urma investigațiilor s-a stabilit că procurorul vizat, având în procedură un dosar penal în privința unei persoane învinuite de escrocherie, a comis mai multe încălcări. Potrivit concluziilor raportului de expertiză judiciară, semnăturile […]