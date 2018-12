Partidul Democrat acuză rivalii politici de încălcarea legislației electorale înainte de alegerile parlamentare

15:30

Este cunoscută legătura strânsă dintre toate tipurile de artă. Muzica și culorile se îmbină perfect, iar proiectul Chișinău Is Me a demonstrat acest lucru pentru o dată în plus. Tinerii artiști au realizat o pictură, prin intermediul căreia au arătat că muzica e ceva mai mult decât punctele negre într-un caiet de note muzicale.