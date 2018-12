Liderii Greciei și Rusiei spun că a fost depășit impasul provocat în relațiile bilaterale de o expulzare de diplomați

09:01

Ucraina a folosit întilnirea ministrilor de extreme din țările OSCE de la Milano de ieri, pentru a cere întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, și acuzînd Moscova că își intensifica „agresiunea” împotriva Kievului și că răspîndește astfel „instabilitatea si insecuritatea” în întreaga regiune. In opinia șefului diplomației ucrainiene, Pavlo Klimkin, „este nevoie urgentă de un raspuns prompt si unic al comunității internaționale” față de evoluțiile recente din Marea Neagra din 25 noiembrie, cind forțele ruse au sechestrat trei nave comerciale ucrainiene și echipajele lor in apropiere de strimtoarea Kerci. „Declarațiile nu sunt suficiente, este nevoie de acțiune”, a spus Klimkin. In replica, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a dat vina pe „acțiunile scandaloase” ale Kievului si ale „sponsorilor săi occidentali”. Reprezentantii Statelor Unite, Canadei si tărilor Uniunii Europene la reuniunea OSCE de la Milano și-au declarat sprijinul pentru Kiev, denunțînd acțiunile Moscovei. Ieri Rada Suprema de la Kiev a anunțat și că a anulat tratatul de prietenie cu Rusia, din 1997, care expira in primăvara anului viitor. Odata anulat acest tratat, gărzile de frontiera ucrainiene pot deschide foc fara avertizare împotriva unor potențiali atacatori rusi în apele sale teritoriale.