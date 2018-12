Scrisoarea lui Einstein despre Dumnezeu şi religie, vândută cu o sumă colosală

O scrisoare redactată de savantul Albert Einstein, în care acesta spune că Dumnezeu este "produsul slăbiciunii umane", a fost vândută pentru 2,89 de milioane de dolari la o licitaţie organizată marţi la casa Christie's din New York, potrivit The Financial Express. Documentul fusese evaluat de specialişti la 1 - 1,5 milioane de dolari. Redactată cu un an înainte să moară, pe 3 ianuarie 1954 ...

