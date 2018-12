Juristul Ion Cibotărică a vorbit cu cititorii deca.md

09:40

La Staten Island Creative Gallery a fost vernisată expozitia personală „Reflections of the world” a basarabeanului Constantin Botezat. Comunitatea creatoare Staten Island este o coaliție de pictori, muzicieni, fotografi, meseriași și scriitori cu reședința în statul New York. Scopul principal al organizației este de a sprijini comunitatea creativă. Expoziția „Reflections of the world” a fost susținută de Linda Rossi și este prin urmare un eveniment important pentru dezvoltarea și parcusul artistic a tânărului pictor. Acest eveniment este cea de a cincea expoziție organizată de către Constantin Botezat in Statele Unite ale Americii. În cadrul evenimentului artistul și-a expus lucrări realizate