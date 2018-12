(FOTO, VIDEO) Lecția de istorie predată de singurul liceu românesc din Comrat

12:40

Profesorul și fost deputat în primul Parlament, Ion Mărgineanu, care merge pe jos de la Bălți spre Alba Iulie pentru a participa, la 1 decembrie, la evenimentele dedicate marcării a 100 de ani de la Marea Unire, mai are puțin și ajunge la destinația finală, transmite Radio Chișinău. Ion Mărgineanu a pornit joi din [&hellip The post Profesorul Ion Mărgineanu parcurge ultimii kilometri din Drumul Unirii appeared first on InfoPrut.