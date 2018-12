România preia de la 1 ianuarie 2019 Președinția Consiliului UE

17:00

Transpiratia rece nu apare din cauza expunerii la temperaturi foarte mari, dar nici in urma unui efort fizic intens. Acestea apar subit, aparent fara niciun motiv, iar uneori sunt insotite si de alte simptome. Transpiratiile reci pot aparea si noaptea, in timpul somnului, trezind individul din somn, potrivit doc.ro. Cauze transpiratii reci In multe cazuri, transpiratiile reci sunt declansate de raspunsul de tip “lupta sau fugi” al organismului, declansat atunci cand creierul percepe o situatie primejdioasa. Anxietatea si atacurile de panica sunt responsabile, de multe ori, pentru acest simptom. Si privarea organismului de oxigen cauzeaza transpiratii reci. Hipoxia apare in urma inhalarii unei cantitati mari de fum ori la altitudini mari. Iata ce afectiuni sau conditii pot cauza transpiratii reci: Infectia – orice infectie care provoaca febra poate cauza si transpiratii reci. Durere puternica – transpiratia rece poate sa apara si pe fondul durerilor puternice, cauzate de accidente sau de afectiuni ale unor organe. Lesin – lesinul e caracterizat de scaderea brusca a tensiunii arteriale si este adesea asociat cu transpiratiile reci, greata si senzatia de vertij. Pacientul trebuie intins pe spate, cu picioarele in sus, pentru a-si reveni rapid intr-o asemenea situatie. Infarct – daca transpiratiile reci sunt asociate cu durere sau presiune in piept ori in brate, e indicat sa se apeleze la ajutor medical de urgenta pentru ca poate fi vorba despre un infarct. Hipoglicemia – scaderea nivelului de zahar din sange, mai ales la diabetici, se poate asocia cu transpiratiile reci. Frica, anxietatea – senzatia de teama, atacul de panica si anxietatea sunt cele mai frecvente cauze ale transpiratiilor reci. Acestea apar pe fondul stresului emotional si declanseaza, la randul lor, raspunsul de tip „lupta sau fugi”, de aceea apar transpiratiile reci. Greata – senzatia de greata, asociata cu ametelile usoare, poate cauza transpiratii reci. Acest tip de greata apare din mai multe motive, printre care si mancatul excesiv sau administrarea anumitor tratamente medicamentoase. Migrena – o durere intensa de cap poate declansa transpiratii reci. Menopauza – nivelul de estrogen si progesteron inregistreaza o scadere brusca atunci cand femeia intra la menopauza. Pe langa bufeuri – care sunt cele mai frecvente simptome ale menopauzei, femeia poate experimenta si transpiratii reci. Tratament transpiratii reci Tratamentul pentru transpiratiile reci este stabilit in functie de cauza care a declansat transpiratiile. De pilda, daca acestea au aparut pe fondul anxietatii, relaxarea pacientului si cateva exercitii de respiratie vor rezolva problema. In caz de infectie insa, e necesar tratament medicamentos, poate chiar injectabil. E necesar sa apelezi la medic de urgenta daca apar, pe langa transpiratiile reci, si simptome precum: Invinetirea buzelor, a unghiilor sau a tenului Senzatie de sufocare Varsaturi cu sange sau sange in scaun. Daca ai de-a face in mod regulat cu transpiratiile reci din cauza ca suferi de anxietate sau esti la menopauza, incearca sa iti sporesti confortul cu metode la indemana. Mai exact, poarta haine din bumbac sau alte materiale naturale, poarta sosete din materiale absorbante, incearca sa eviti cofeina, bauturile alcoolice sau alimentele picante, dar si sa iti gasesti relaxarea in practici precum yoga, meditatia sau masajul. Transpiratiile reci pot avea cauze multiple, de aceea e indicat sa mergi la medic daca te confrunti cu o asemenea problema, astfel incat sa investighezi cauza acestui simptom. In functie de diagnosticul stabilit, medicul va prescrie tratamentul.