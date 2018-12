Toate panourile și dispozitivele publicitare de pe strada Ion Creangă vor fi demontate

15:15

Grupul criminal, specializat în furturi din locuințe de lux din Italia, Austria și, în special din Germania, destructurat de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), procurorii Procuratorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu procurori și polițiști din Hamburg, Germania, și Europol, s-au dovedit a fi moldoveni orginari din raionul Călărași, potrivit Deschide.MD. Unul dintre membrii grupării este și Chiril Portnoi, șoferul unui Porsche Panamera, care, în luna februarie a anului 2014, a pus pe jar polițiștii de patrulare, după ce, fiind în stare de ebrietate, a făcut raliuri cu automobilul de lux în sectorul Ciocana al capitalei. După incident, tatăl lui Portnoi a declarat jurnaliștilor că are încă 25 de automobile, și că Porsche-ul l-ar fi cumpărat din afacere cu roșii.În anul 2014, a doua zi după aventurile șoferului cu Porsche Panamera, Deschide.MD a scris în exclusivitate că acesta s-a dovedit a fi Portnoi Chiril, un tânăr născut în 1991, originar din satul Meleșeni raionul Călărași, iar numărul de îmatriculare al bijuteriei albe, care valorează aproape 60 000 de euro, era K JA 07, dar și despre că a revenit în țară de curând din Germania unde s-a aflat mai mult timp alături de cei doi frați de ai săi. La fel, sursa a scr și despre faptul că Portnoi, împreună cu frații săi, ar fi implicat în mai multe cazuri de furt în GermaniaTot atunci, tatăl lui Chiril Portnoi a declarat pentru jurnaliști că Porsche-ul a fost cumpărat de el din afacerea cu roșii și că mai are 25 de automobile. Omul a povestit că și-a cumpărat mașinile și un apartament în Chișinău, cu banii câștigați din agricultură.„Eu mă ocup de 60 de ani cu pătlăgelele și cu teplițele (sere – n.r.). De la șapte ani deja le vindeam la piață. Bunelul meu a fost agricultor și tatăl meu, la fel, cu asta s-a ocupat, așa că putem să spunem că de 180 de ani noi creștem roșii. Toată averea pe care o am este a mea, lucrată cinstit. Eu duceam câte 2-3 tone de recoltă peste hotare”, explică tatăl băiatului de unde are bani pentru mașini luxoase.Astăzi, la mai bine de 4 ani de atunci, ofițerii INI au anunțat despre deconspirarea în comun cu PCCOCS și Europol, a unei grupări criminale, din care fac parte 17 persoane, doi dintre ei fiind reținuți pe teritoriul Republicii Moldova. Gruparea era specializată în furturi din locuințe de lux din Italia, Austria și, în special, din GermaniaPotrivit șefului INI, Ion Iachimov, inspectoratul pe care-l conduce a intrat în posesia unei informații despre acest grup încă în 2016, anul în care activitatea criminală a început să fie monitorizată.Pe parcurs, s-a decis interpelarea unor organe de urmărire internațională. Concret, în 2017, procurorii din Hamburg au inițiat o cauză penală pe faptul a 20 de spargeri de case de lux ai căror autori erau acești cetățeni moldoveni. Suspecții mai erau implicați și în alte infracțiuni, cum ar fi furturi de automobile de lux pe care le dezasamblau sau cu care chiar se deplasau la spargeri de apartamente, case și magazine.Surse apropiate anchetei, dar care au solicitat să le fie păstrat anonimatul, au declarat pentru Deschide.MD că majoritatea suspecților sunt originari din raionul Călărași, unul dintre ei fiind Chiril Portnoi, frații săi, verișori, dar și alde rude.Operațiunea de reținere a doi suspecți a avut loc după ce au fost efectuate aproximativ 18 percheziții pe teritoriul țării. Cei doi au vârste de 34 de ani și, respectiv, 37 de ani. Aceștia s-au dovedit a fi doi frați, Ion și Vitalie, ambii fiind cumnații lui Chiril Portnoi. Sora acestora este căsătorită cu unul dintre cei doi frați ai șoferului cu Panamera.Ulterior, s-a stabilit că din grupare fac parte Chiril Portnoi, dar și frații săi Mihail și Sergiu, care în prezent sunt căutați de Europol.Două luni în urmă, Poliția Capitalei l-ar fi reținut pe unul dintre membrii grupării, Ruslan Gâdilică, însă ultimul a reușit să spele putina, fiind și el dat în căutare.Potrivit unui comunicat la IGP, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că, aceștia erau specializați în comiterea furturilor în proporții deosebit de mari, îndeosebi a surselor bănești, metalelor prețioase, pietrelor prețioase, obiectelor de artă, furturilor din automobile, dar și comiterea atacurilor tâlhărești.Ulterior, o parte din bunuri fiind introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova, unde le realizau prin intermediul persoanelor de încredere. Făptașii utilizau pentru deplasare automobile de lux de marca Mercedes, BMW, Porsche etc, iar majoritatea mijloacelor financiare dobândite pe cale criminală erau investite în imobile și automobile de lux pe teritoriul Republicii Moldova, precum și anumite afaceri legate de prestarea serviciilor, scrie în comunicat. „Astfel, în cadrul urmăririi penale, INI și PCCOCS au desfășurat o colaborare internațională prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională și autoritățile de aplicare a legii din Hamburg, care efectuează investigații privind o serie de cazuri de efracție în orașul Hamburg și în alte zone ale Germaniei, aceste infracțiuni fiind identificate în 2017 – 2018, deja ca fenomen. „Modus operandi” a acestora fiind unul specific și anume accederea în locuințe prin acoperiș.În acest sens, la 5 decembrie curent, procurorii și ofițerii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în comun cu angajații Direcției Combaterea Crimei Organizate cu suportul Centrului de Analiză a Informațiilor ale Inspectoratului Național de Investigații au desfășurat o operațiune specială, materializată prin 18 percheziții la domiciliu și reținerea a 2 persoane – cetățeni ai R. Moldova, cu anunțarea în căutare internațională a altor coparticipanți. De asemenea, în cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate, dispozitive de comunicare, arme, bani și bunuri (obiecte de artă, bijuterii, monete cu valoare istorică) în sumă de aproximativ 6 000 000 lei, fiind aplicat sechestru pe bunuri în sumă de 10 000 000 lei, mai scrie în comunicat.Este de menționat că în urma celor 20 de cazuri, moldovenii ar fi comis un prejudiciu estimat la circa 20 de milioane de euro.Totodată, deschide.md menționează că, după aventurile lui Chiril Portnoi, din 2014, presa a mai scris atunci că tânărul ar fi făcut parte din lotul național de judo și ar fi concurat de mai mulți ani la categoria de sub 100 kilograme la lupte universale, iar în palmaresul său sportiv ar avea mai multe victorii, dintre care în 2009 - locul II la Campionatul național la cadeți, în 2012 a devenit campion național la juniori, iar în 2013 a luat argintul la Campionatul european de lupte universale, de la Kiev.Portnoi atunci era student la facultatea de drept de la ULIM, iar Porsche-ul ar fifost scris pe numele mamei sale, care la fel ca și tatăl băiatului susținea că bijuteria pe patru roți ar fi fost cumpărată din afacerea cu roșii, dar și despre faptul că Chiril era un băiat cuminte și că nu le-a făcut niciodată probleme.sursa: deschide.md / foto, video: privesc.eu, IGP, PCCOCS