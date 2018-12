Trenul care circulă pe cursa Chișinău – Socola (Iași) va efectua o oprire și la stația din Călărași, începând cu data de 9 decembrie

19:40

Fostul director a mulţumit conducerii Guvernului, dar şi asociaţiilor din domeniu pentru spijinul acordat pe parcursul celor patru ani de mandat."A fost o decizie pe care mi-am asumat-o bazată, cauzată pe nişte probeme de-ale mele personale. M-am bucurat că am ajuns la finalul reformei instituţionale a Agenţiei. Am ajuns la mal, la care am tins foarte mult, am muncit mult şi am avut un sprijin masiv din partea conducerii Guvernului, din partea conducerii raioanelor, a mediului de afaceri, a Asociaţiilor de Producători din domeniu", a spus Gheorghe Gaberi, fostul şef al ANSA.Fostul şef al ANSA nu a spus unde va activa mai departe, dar a declarat că va continua să sprijine sectorul agro-alimentar al ţării.Tot astăzi, adjunctul lui Gaberi, Vsevolod Stamati a plecat din funcţie. Demisiile celor doi au fost acceptate de cabinetul de miniştri.Gheorghe Gaberi a fost numit şef la ANSA în 2016. Anterior, el a mai condus instituţia din 2013 până în 2014.