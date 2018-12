Țara din Europa în care care transportul public va fi gratuit. Cetățenii însă sunt nemulțumiți

12:10

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, în viitorul Legislativ ar accede cu certitudine PSRM, PDM și PAS, arată datele Barometrului Opiniei Publice prezentat astăzi la Chișinău. Potrivit cercetării, Partidul Socialiștilor ar acumula – 23 %, Partidul Democrat – 7,6 %, iar Partidul Acțiune și Solidaritate- 7,4 %. De asemenea, Partidul Platforma DA ar […]