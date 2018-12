Michelle Obama dezvăluie ce crede Regina Elisabeta despre protocolul regal

17:50

Organizaţia europeană independentă Euro NCAP a anuţat rezultatele ultimei sesiuni de teste din acest an, o parte dintre care le-am relatat deja. Noile Audi Q3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Jaguar I-PACE, Peugeot 508, Volvo V60 și fratele său sedan S60, toate au luat un rating de maxim cinci stele, însă maşinile nu sunt ideale la capitolul siguranţă.Cu toate acestea, două vehicule produse de grupul FCA, care au participat în aceeaşi rundă, noul Jeep Wrangler şi îmbătrânitul FIAT Panda, au demonstrat rezultate catastrofale am spune, de una şi respectiv zero stele!