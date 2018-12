Chişinăul şi-a aprins luminile de sărbătoare şi a inaugurat Pomul de Crăciun// VIDEO

11:30

Șase membri ai unui grup criminal au fost reținuți astăzi de oamenii legi. Aceștia sunt suspectați de comiterea a 15 infracțiuni de escrocherii imobiliare din mun. Chișinău, trafic de ființe umane și privațiune ilegală de libertate. În total, prejudiciul adus victimelor se estimează la peste 8 milioane lei. Rețeaua de escroci imobiliari a fost anihilată […]