VIDEO // Investițiile străine, gura de aer pentru Republica Moldova

5 decembrie 2017 va rămâne cu siguranță o filă neagră în istoria României. Ziua în care Regele Mihai s-a stins din viață, după o lungă suferință. Astăzi se împlinește un an de la moartea ultimului monarh al României. Parastasul, în memoria regelui, va avea loc în Vechea Catedrală Episcopală şi Regală a Mânăstirii Curtea de Argeş. În urmă cu un an, România își plângea regele. Regele Mihai I s-a stins din viață la reședința sa din Elveția. Avea 96 de ani, iar de mai bine de un an și jumătate era...