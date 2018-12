Localnicii unui sat s-au dezbrăcat și s-au pozat pentru un calendar. Ce vor să facă cu banii strânși din vânzări

14:50

Freddie Mercury, a murit în 1991 la vârsta de 45 de ani, iar anul acesta, vocalistul trupei Queen ar fi împlinit 71 de ani. Prietenul lui scoate la iveală în cartea „Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS”, amănunte mai puțin știute despre unul dintre cei mai iubiți artiști, scrie Libertatea.